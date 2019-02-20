شكرا لقرائتكم أرامكو تؤسس لمزيد من الاستثمارات بالهند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين الناصر، اليوم الأربعاء، إن الشركة تجري محادثات مع شركة “ريلاينس إندستريز” الهندية بشأن الاستثمارات المحتملة وتسعى للحصول على فرص أخرى في البلاد.

ووقعت أرامكو اتفاقًا في أبريل مع كونسورتيوم من مصافي النفط الهندية المملوكة للدولة للمشاركة في مشروع تكرير بكلفة 44 مليار دولار على الساحل الغربي للبلاد.

وقال الناصر في حلقة نقاش عقدت في نيودلهي: “إننا نتطلع إلى استثمارات إضافية في الهند، لذا فإننا نجري مناقشات مع شركات أخرى أيضًا، بما في ذلك شركة ريلاينس وغيرها”.

وأضاف: “نحن ننظر في الأمر”، كما قال الناصر في إشارة إلى مشروع الساحل الغربي الذي سيعالج 1.2 مليون برميل يوميًا من النفط الخام وينتج 18 مليون طن سنويا من البتروكيماويات: “نحن لا نقتصر على ذلك الاستثمار وهو المصفاة الضخمة”.

وتعد شركة “ريلاينس إندستريز”، التي يسيطر عليها أغنى رجل في آسيا “موكيش أمباني”، أكبر شركة للتكرير والبتروكيماويات في الهند، وتدير مصفاة تكرير تبلغ 1.4 مليون برميل في اليوم في غرب البلاد، وتعتزم زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 2 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2030، وفقًا لخطط مشتركة مع الحكومة الهندية.

ورحب رئيس وزراء الهند بزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز للهند.

ونوه بالعلاقات التي تربط بلاده بالمملكة العربية السعودية ووصفها بالوثيقة والقديمة التي تتميز بالود والمحبة.

وقال في تصريح صحفي عقب توقيع مذكرات التفاهم المشتركة : ” إن المملكة تمثل أهم شريك للهند وهي جار لنا وتؤمن الطاقة للهند وقمنا بتعزيز علاقاتنا، حيث قامت بيننا شراكة استراتيجية”، مؤكداً أن المباحثات بين البلدين مثمرة، كما رحب بالاستثمار في بلاده.



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