ولي العهد يبحث الفرص الاستثمارية الواعدة في التقنية والاتصالات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - نيودلهي
التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان في نيودلهي اليوم رئيس مجلس إدارة شركة ريلاينس موكيش امباني، وجرى خلال اللقاء، استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في المجموعة بكل فروعها، في التقنية والاتصالات وغيرهما، إضافة إلى استعراض مجالات الاستثمار في الهند في البترول والغاز.
حضر اللقاء وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، والمشرف على صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان.
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