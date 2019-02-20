السعودية اليوم / اليابان تقدم منحة لمساعدة باكستان في مكافحة سوء التغذية



إسلام آباد 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واس

أعلنت الحكومة اليابانية عن تقديم منحة قدرها 10.6 مليون دولار لباكستان لمكافحة سوء التغذية وتحسين المستوى المعيشي ومكافحة آثار الكوارث الطبيعية في المناطق النائية بأقاليم خيبر بختونخوا والسند وبلوشستان الباكستانية.

وأوضحت وسائل الإعلام الباكستانية اليوم أن المنحة المقدمة من جانب الحكومة اليابانية هي جزء من اتفاقية وقعتها اليابان مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الغذاء العالمي للمساعدة في مكافحة سوء التغذية في باكستان.

وأضافت أنه سيتم صرف هذه المنحة المقدمة من جانب اليابان على الأمهات والأطفال المصابين بسوء التغذية بشكل حاد، بما في ذلك العائلات التي نزحت من أفغانستان وسكان المناطق التي تعرضت لموجة الجفاف.

// انتهى //

17:44ت م

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إسلام آباد 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسأعلنت الحكومة اليابانية عن تقديم منحة قدرها 10.6 مليون دولار لباكستان لمكافحة سوء التغذية وتحسين المستوى المعيشي ومكافحة آثار الكوارث الطبيعية في المناطق النائية بأقاليم خيبر بختونخوا والسند وبلوشستان الباكستانية.وأوضحت وسائل الإعلام الباكستانية اليوم أن المنحة المقدمة من جانب الحكومة اليابانية هي جزء من اتفاقية وقعتها اليابان مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الغذاء العالمي للمساعدة في مكافحة سوء التغذية في باكستان.وأضافت أنه سيتم صرف هذه المنحة المقدمة من جانب اليابان على الأمهات والأطفال المصابين بسوء التغذية بشكل حاد، بما في ذلك العائلات التي نزحت من أفغانستان وسكان المناطق التي تعرضت لموجة الجفاف.// انتهى //17:44ت م0259

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