السعودية اليوم / الجيش الجزائري يوقف عناصر داعمة للجماعات الإرهابية ومهربين



الجزائر 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واس

أوقفت قوات الجيش الجزائري بمحافظات تيسمسيلت ووهران والمسيلة شمال غرب البلاد خمسة عناصر داعمة للجماعات الإرهابية.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم أن قواتها بتمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام جنوب البلاد أوقفت 76 مهربًا وحجزت أربع مركبات رباعية الدفع و أغراض أخرى.

// انتهى //

17:42ت م

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الجزائر 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسأوقفت قوات الجيش الجزائري بمحافظات تيسمسيلت ووهران والمسيلة شمال غرب البلاد خمسة عناصر داعمة للجماعات الإرهابية.وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم أن قواتها بتمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام جنوب البلاد أوقفت 76 مهربًا وحجزت أربع مركبات رباعية الدفع و أغراض أخرى.// انتهى //17:42ت م0258

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