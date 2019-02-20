السعودية اليوم / المجلس الشعبي الجزائري يشارك في اجتماع الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط



الجزائر 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واس

يشارك المجلس الشعبي الجزائري في أعمال الدورة العامة الـ13 للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط في العاصمة الصربية بلغراد غداً.

وأوضح بيان للمجلس الشعبي الجزائري اليوم أن الدورة ستتخذ قرارات تتعلق بالتطور السياسي والأمني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتهديدات الجديدة الذي يفرضها الإرهاب، إضافة إلى التعاون الاقتصادي وتسهيل التجارة والتغيير المناخي .

// انتهى //

17:41ت م

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الجزائر 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسيشارك المجلس الشعبي الجزائري في أعمال الدورة العامة الـ13 للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط في العاصمة الصربية بلغراد غداً.وأوضح بيان للمجلس الشعبي الجزائري اليوم أن الدورة ستتخذ قرارات تتعلق بالتطور السياسي والأمني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتهديدات الجديدة الذي يفرضها الإرهاب، إضافة إلى التعاون الاقتصادي وتسهيل التجارة والتغيير المناخي .// انتهى //17:41ت م0256

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