السعودية اليوم / "البيئة " تدعو للمشاركة في مهرجان أصول الأغنام المحلية "فحول وإنتاج" بنسخته الثالثة

بريدة 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واستطلق وزارة البيئة والمياه والزراعة بالشراكة مع الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية في بريدة فعاليات مهرجان أصول الأغنام المحلية (فحول وإنتاج) بنسخته الثالثة بمنتزه القصيم الوطني بمدينة بريدة يوم الجمعة 24 / 6 / 1440 هـ .ودعت الوزارة ملاّك الأغنام المحلية الراغبين بالمشاركة للتسجيل عبر الموقع الإلكتروني (www.cslbur.com) في مدة أقصاها الثلاثاء القادم .وأوضحت الوزارة أنّ المهرجان يهدف لخلق روح التنافس بين مربي الثروة الحيوانية لتحسين الإنتاج والسلالات الحيوانية التي تصب في أهداف برنامج التحول الوطني 2020 من خلال مبادرة تصميم وإنشاء مركز تميز وطني للثروة الحيوانية.وشدّدت الوزارة على الراغبين في المشاركة بالمهرجان الالتزام بشروطه وأبرزها؛ الصحة العامة والسلامة من الأمراض والإعاقات لحلال المشارك، والتميز بالصفات المعتبرة للحلال وعدم العبث بها، والتقيد بالسن المحدد لكل شوط، ملكية الحلال للمربي المشارك، إضافةً إلى التقيد بالوقت المحدد لاستقبال الحلال، وحضور المالك للحلال المشارك لإثبات الملكية والإنتاج وعدم العبث بالصفات، والقبول بحكم لجنة التحكيم المكلفة من إدارة المهرجان.وأكدّت على أنّ يجب الالتزام بالمنافسة الشريفة بلا عصبيات أو نعرات، وأنّه لا يحق لمن فاز بالبيرق المشاركة بنفس الحلال، والحلال المشارك في شوط لا يسمح له بالمشاركة في شوط آخر، ويسمح للمالك المشاركة بعدة أشواط لكن بحلال مختلف.وتقدّم وزارة البيئة والجمعية التعاونية للثروة الحيوانية عدد من الندوات عن صحة الأغنام والتغذية السليمة، وطرق التناسل الأفضل وسبل الإدارة لإنتاج السلالات الجيدة والمميزة.وحدّدت الوزارة السلالات المتاح لها المشاركة في المهرجان وهي؛ الضأن النجدي، الضأن النجدي الدغم، الضأن النعيمي، الضأن الحري، الضأن العرب، الضأن السواكني، الماعز العارضي، الماعز الحجازي الماعز القزمي، الماعز الشامي.// انتهى //17:15ت م0241