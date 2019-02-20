السعودية اليوم / الأمير فيصل بن فهد بن مقرن يستقبل سفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة



حائل 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واس

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل, استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتبه بالإمارة اليوم, سفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة الدكتور شائع بن محسن الزنداني والوفد المرافق له الذي يزور المنطقة .

ورحب سموه خلال الاستقبال بالسفير اليمني, منوهاً بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ورعاية وتقديم الخدمات والتسهيلات للأشقاء اليمنيين القادمين إلى المملكة والمغادرين, متمنياً للجميع طيب الإقامة في المنطقة .

من جانبه أعرب السفير اليمني, عن شكره لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على ماوجده من ضيافة وكرم, منوهاً بوقفات المملكة الدائمة مع الجمهورية اليمنية .

// انتهى //

16:55ت م

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حائل 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل, استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتبه بالإمارة اليوم, سفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة الدكتور شائع بن محسن الزنداني والوفد المرافق له الذي يزور المنطقة .ورحب سموه خلال الاستقبال بالسفير اليمني, منوهاً بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ورعاية وتقديم الخدمات والتسهيلات للأشقاء اليمنيين القادمين إلى المملكة والمغادرين, متمنياً للجميع طيب الإقامة في المنطقة .من جانبه أعرب السفير اليمني, عن شكره لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على ماوجده من ضيافة وكرم, منوهاً بوقفات المملكة الدائمة مع الجمهورية اليمنية .// انتهى //16:55ت م0232

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