السعودية اليوم / الإيسيسكو تعقد في "مسقط " ورشة عمل دولية حول الكوارث الطبيعية ونظم الإنذار المبكر للتقليل من مخاطرها



الرباط 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واس

تعقد المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الإيسيسكو بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس، ورشة عمل دولية حول الكوارث الطبيعية ونظم الإنذار المبكر للتقليل من مخاطرها بمدينة مسقط خلال الفترة من 26 إلى 28 فبراير الحالي.

وأوضح بيان للإيسيسكو أن هذه الورشة تهدف إلى التوعية بمخاطر الكوارث الطبيعية، والتخفيف من حدتها، وتبادل المعلومات والمعطيات والخبرات حول آليات تنفيذ إستراتيجية إدارة المخاطر في العالم الإسلامي.

ويشارك في الورشة خبراء من عدة دول، إضافة إلى ممثلي هيئات حكومية ومحلية من سلطنة عمان.

// انتهى //

16:45ت م

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الرباط 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واستعقد المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الإيسيسكو بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس، ورشة عمل دولية حول الكوارث الطبيعية ونظم الإنذار المبكر للتقليل من مخاطرها بمدينة مسقط خلال الفترة من 26 إلى 28 فبراير الحالي.وأوضح بيان للإيسيسكو أن هذه الورشة تهدف إلى التوعية بمخاطر الكوارث الطبيعية، والتخفيف من حدتها، وتبادل المعلومات والمعطيات والخبرات حول آليات تنفيذ إستراتيجية إدارة المخاطر في العالم الإسلامي.ويشارك في الورشة خبراء من عدة دول، إضافة إلى ممثلي هيئات حكومية ومحلية من سلطنة عمان.// انتهى //16:45ت م0223

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