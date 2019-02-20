انت الان تتابع تفاصيل خبر "إندبندنت عربية".. فشل اختبار المهنية في الشهر الأول والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 20 فبراير 2019 04:47 مساءً - نحو شهر مر على افتتاح النسخة العربية من صحيفة "إندبندنت" البريطانية، لكنها بدت مسخاً عن النسخة الأم المعروفه بالمهنية والحيادية في نقل الحقيقة.

الصحيفة البريطانية الشهيرة أعلنت في 24 يناير الماضي إبرامها صفقة جديدة مع المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق "SRMG"، لإطلاق أربعة مواقع لها باللغات العربية، والتركية، والفارسية، والأوردو.

وتهدف المواقع الأربعة إلى نشر أخبار وتحليلات عن الأحداث والعلاقات الدولية، إضافة إلى مقالات وتقارير مترجمة من النسخة الإنكليزية الأم، وفق البيان الذي صدر آنذاك.

وقال المدير العام المدير العام لمؤسسة "إندبندنت" الإعلامية زاك ليونارد، إن الصفقة الجديدة ستمكن الصحيفة البريطانية من الوصول بمعدل أسرع إلى جمهور الشرق الأوسط.

وتمتلك شركة "SRMG" عدداً من المشاريع الصحافية العربية البارزة مثل الشرق الأوسط و"Arab news"، ومجلة "سيدتي"، إضافة إلى مواقع ناطقة بالأوردو والماليالامية (إحدى لغات جنوب الهند).

غياب المهنية

وخلال نحو شهر من ولادة النسخة العربية، ظهرت بعيدة عن قيم النسخة الأم المهنية الليبرالية في الصحافة، فقد تبنت أجندة السياسة السعودية المثيرة للجدل بالكامل، خاصة في عدائها لقطر وتركيا.

فمثلاً، لم تقم الصحيفة بنشر خبر عن فوز قطر بكأس آسيا لكرة القدم، شأنها شأن باقي إعلام دول الحصار،، خاصة في السعودية والإمارات اللتان تجاهلتا الحدث الأبرز.

كما نشرت مقابلة لرئيس الاستخبارات السعودي الأسبق بندر بن سلطان، يوم الثلاثاء (19 فبراير 2019)، كال فيها العديد من العبارات المسيئة لدولة قطر والتي تضر بالوحدة الخليجية، عبر المنصة التي يفترض أن تلتزم بمعاير النسخة الأم.

وحملت مقابلة بن سلطان أيضاً اتهاماً لقطر وتركيا بدعم ما أسماه "الإرهاب" في سوريا، من خلال تمويل جماعات متطرفة، وهو الاتهام الذي ينبغي وجود طرف تركي وقطري للرد عليه، فضلاً عن الإساءة التي تحملها لمكانة الدولتين.

كما نشرت الصحيفة مواد وتقارير صحفية تتهم تركيا بسرقة الأثار والمصانع والزراعة السورية، وهي التهم التي يجدها كثيرون مضحكة كون أن النظام السوري دمرها من خلال آلته العسكرية.

ويمكن القول إن النسخة العربية من "إندبندنت" امتداد لإعلام دول الحصار الذي فقد مصداقيته في عددٍ من الأحداث الكبيرة؛ وأبرزها يوم قرصنة وكالة الأنباء القطرية "قنا" إذ رفضت النسخة العربية من قناة "سكاي نيوز" البريطانية والتي تتخذ من الإمارات مقراً لها، نشر البيان الرسمي القطري الذي نفى التصريحات المنسوبة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في مايو 2017، لتبين التحقيقات الدولية العام الماضي أن عملية القرصنة للوكالة جرت بإشراف أبوظبي!.

من يديرها؟

لكن هكذا تغطية لا يمكن أن تكون مفاجأة إذا ما عرفنا أن من يرأسها عضوان الأحمري، الصحفي السعودي المقرب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

برز نجم الأحمري بشدة خلال ظهوره الإعلامي لتبرير وجهة النظر الرسمية السعودية، حيال قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول في أكتوبر الماضي، حيث كان مدافعاً شرساً عن ولي عهد السعودية محمد بن سلمان رغم التقارير الاستخباراتية الدولية التي تؤكد دوره في الجريمة.

كما يمكن لمن يدخل حسابه في "تويتر" قراءة التغريدات "اللأخلاقية" بحق كلٍ من قطر وتركيا، الأمر الذي يطرح تساولاً كبيراً هو كيف قبلت النسخة الأم القبول بهكذا شخص ليدير اسمها في منطقة الشرق الأوسط.

ويعرف نفسه الأحمري بأنه يمتلك خبرة 16 عاماً في مجال الصحافة، فقد كان له مقالاً أسبوعياً في "صحيفة الوطن" السعودية خلال عامي 2003 و2012 بين الرياض وواشنطن، ومراسلاً لـ"صحيفة إيلاف" بين 2004 و2005، ومراسلاً ومعداً تلفزيونياً في "قناة أوربت" من خلال برنامج "من الرياض".

أبواق تستهدف الوعي

وخلال السنوات الماضية تسابقت دول خليجية على شراء حقوق نسخ عربية للمواقع والصحف العالمية.

وكانت مجموعة "SRMG" السعودية قد أعلنت العام الماضي عقد صفقة مع وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية الأمريكية؛ ستطلق على أثرها قناة وموقعاً باللغة العربية.

وكان رجل الأعمال السعودي عمرو الدباغ قد أطلق نسخة من مجلة "Forbes" الأمريكية موجهة للشرق الأوسط باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك قبل أن يشتريهما رجل الأعمال السعودي ناصر الطيار صاحب شركة "Arab Publisher House".

وفي 2012 تم افتتاح قناة "سكاي نيوز عربية" على أثر شراكة بين شركة أبوظبي للاستثمار العالمي المملوكة للشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في دولة الإمارات.

كما تم افتتاح نسخة عربية من موقع "Vice" الأمريكي في الإمارات العام الماضي، بعد صفقة أبرمت بين الشركة المالكة "Vice Global" وبين شركة "Moby Group"، التي يمتلكها رجل الأعمال الأسترالي - الأفغاني سعد محسني.

وفي هذا الإطار، يتهم الخبير الإعلامي حسام شاكر جهات عربية بأنها تسعى من خلال توطين التجارب الإعلامية الأوروبية والأمريكية إلى تعبئة معاركها الإقليمية، بعيداً عن مبادئ الشبكات الأم، متهماً الأخيرة ببيع اسمها مقابل المال وبذلك تضحي بنزاهتها وتاريخيها.

ويضيف في حديث لـ "الخليج 365" أنه "من المؤسف عن وجود رقابة من المؤسسات الأم لنسخها المباعة للعالم العربي، والتي باتت أبواقاً دعائية شهدناها في السنوات الأخيرة، فيها فقط الاسم الغربي لكن المضمون متحيز لدولة شمولية سلطوية".

ويوضح أن هذا يأتي على حساب وعي الجمهور والتقاليد المهنية، مضيفاً أنه "للأسف باتت البيئة الإعلامية في الخليج تحديداً، تتبنى منهج التزيف ونشر الأخبار الكاذبة وقد ظهر ذلك بوضوح خلال بث تصريحات مكذوبة على لسان أمير قطر قد افتعال الأزمة الخليجية".

ويرجع شاكر بيع مؤسسات عريقة لأسماءها لشبكة مصلحية نفعية مالية في الغرب، ونحن نرى ذلك ليس فقط في الإعلام وأيضاً في شبكات بيع الأسلحة والمؤسسات الأكاديمية الغربية.

لكن الخبير الإعلامي أشار إلى أن هناك تجربة تعرضت للمحاسبة هي منصة "هافغتون بوست عربي" التي سحب اسمها من قبل المؤسسة الأم الأمريكية في سياق مخالفات معينة، لكنه تساءل لماذا لم تقدم وسائل إعلام أخرى على مراجعة تجربتها في العالم العربي رغم أن رسالتها كانت فجة بشكل كبير، "وهذا يبرره أن هناك عملية بيع رخيص في سياق مكاسب مادية".