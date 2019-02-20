انت الان تتابع تفاصيل خبر ألمانيا تعارض إرسال المزيد من الأسلحة للسعودية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 20 فبراير 2019 04:47 مساءً - قالت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية، اليوم الأربعاء، إن الحكومة لا ترى مبرراً للسماح بتصدير مزيد من السلاح إلى السعودية، التي تقود حرباً في اليمن، منذ مارس 2015.

وذكرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية، أمس الثلاثاء، أن لندن أبلغت برلين بأن الشركات البريطانية لن تتمكن من تنفيذ عقود سلاح "أوروبية" ضخمة مع السعودية؛ بسبب قرار ألمانيا منع تصدير السلاح للمملكة.

وأفادت بأن وزير خارجية بريطانيا، جيرمي هانت، أكد أن صفقات طائرات "تايفون" و"تورنيدو" ستتأثر بسبب القرار الألماني، مشيرة إلى أن هانت طالب باستثناء مشروعات دفاعية أوروبية مثل "تورنيدو" و"يوروفايتر" من قرار برلين.

برلين أعلنت، مطلع العام الماضي، وقف صادرات الأسلحة للدول المشاركة في حرب اليمن المستمرة منذ نحو 4 سنوات، وفي مقدمتها السعودية، التي تقود تحالفاً عسكرياً هناك، ومتهمة بارتكاب انتهاكات.

ثم عادت وأعلنت تعليق جميع صادرات الأسلحة إلى السعودية؛ وذلك عقب مقتل جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية، مطلع أكتوبر الماضي.

وسبق أن طلبت برلين من الدول الأوروبية الأخرى اتخاذ قرار مماثل بوقف صادرات الأسلحة إلى السعودية؛ من أجل زيادة الضغط على الرياض، على خلفيّة مقتل خاشقجي.

وتصدّرت قضية اغتيال خاشقجي الرأي العام الدولي منذ ذلك الحين، وتسببت في توتر علاقات الكثير من الدول مع السعودية، وسط اتهام أطراف مختلفة لولي العهد، محمد بن سلمان، بالتورط شخصياً فيها، وهو ما تنفيه الرياض في حين تؤكده وكالة الاستخبارات الأمريكية (CIA).