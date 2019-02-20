شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل الكتلة الهوائية القطبية الباردة.. وموجة أخرى الأسبوع المقبل والان مع التفاصيل
الخليج 365- أعلن خبير الطقس حسن كراني، رحيل الكتلة الهوائية القطبية الباردة، متوقعاً كتلة هوائية أخرى ستبدأ منتصف الأسبوع المقبل حتى نهايته.
وقال "كراني" فى تصريحات صحفية: " إنه بعد 48 ساعة من السيطرة الكاملة على كافة أجواء المملكة العربية السعودية؛ أعلنت الكتلة الهوائية القطبية الباردة رحيلها عن أجواء المنطقة الغربية، وسترحل بعون الله يوم غد الخميس عن الأجواء الغربية للمنطقة الوسطى، والجمعة عن العاصمة الرياض وبقية أجواء المنطقة الوسطى.
وأضاف: سترحل بعون الله يوم السبت عن المنطقة الشرقية، وبشكل كامل عن جميع المناطق بما فيها القطاع الشمالي، وعندها يسود الدفء الكامل على كافة أجواء المملكة ويستمر ذلك حتى نهاية يوم الاثنين القادم، عندها نكون في انتظار الزائر القطبي ويستمر حتى نهاية الأسبوع القادم.
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