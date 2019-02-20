السعودية | تنسيق بين «الأمر بالمعروف» و«مكافحة المخدرات» يطيح بمروّج حشيش

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 4:56 مساءً, 20 فبراير 2019 م

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أسفر التنسيق والتعاون الأمني بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الرس ومكافحة المخدرات عن رصد أحد الأشخاص في إحدى قنوات التواصل الاجتماعي يقوم بترويج الحشيش المخدر.

وأوضحت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبر موقعها الإلكتروني أنه قد تم ضبط المروج من قبل الجهات المختصة، موضحة أن هذا التعاون الإيجابي يأتي في ما يخدم المجتمع والوطن للقضاء على هذه الآفة الخطيرة.