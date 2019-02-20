شكرا لقرائتكم سبب تراجع درجة الحرارة في أيام العجوز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف أستاذ المناخ في جامعة القصيم عبدالله المسند عن سر تسمية أيام العجوز بهذا الاسم.

وقال المسند إن أيام العجوز تشهد تراجعًا في درجة الحرارة بشكل ملحوظ مع اقتراب فصل الربيع.

ولفت إلى أن أيام العجوز هي 7 أيام تكون في آخر شهر فبراير من كل عام وربما تمتد حتى الأيام الأولى من شهر مارس.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، موجة باردة تؤثر على معظم مناطق المملكة ونشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق ( الشرقية ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

كما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً باستمرار النشاط في الرياح السطحية، مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة، والأجزاء المجاورة.

وأوضحت الهيئة أن الحالة تبدأ في الساعة الـ 9 من صباح اليوم، وتستمر حتى الساعة الـ 6 من مساء اليوم.

وفي سياق متصل نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، من نشاط للرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار ما يحد من مدى الرؤية الأفقية، على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة التي تستمر حتى السادسة مساء, تشمل كلاً من جدة والليث وبحرة ورابغ وخليص.



مختارات هل تنهي دبلوماسية الأمير محمد بن سلمان صراع الـ 70 عاماً؟



هل يمكن التسجيل كمستقل في حساب متابعات الخليج 365 دون مرفقات؟ مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.