شكرا لقرائتكم خبر عن مدير جامعة حائل يستقبل السفير اليمني لدى المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (حائل)

استقبل مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم في مكتبه بالمدينة الجامعية اليوم (الأربعاء) سفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة الدكتور شائع الزنداني والوفد المرافق له.

وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من الأوضاع ومنها معالجة حالات بعض الطلبة اليمنيين.

وعبَّر السفير اليمني عن سعادته لما يلقاه الطلاب اليمنون في جامعة حائل من اهتمام مبينًا أن اليمني في المملكة يعيش وكأنه في وطنه وهذا غير مستغرب على القيادة السعودية التي دعمت وما تزال تدعم الشعب اليمني بكل أطيافه.