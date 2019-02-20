شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عسير يوجه بمعالجة انقطاع التيار الكهربائي في محافظة بلقرن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

وجه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، بمعالجة أسباب انقطاعات التيار الكهربائي التي حدثت خلال الأيام الماضية في عدد من المراكز والقرى التابعة لمحافظة بلقرن.

وأعلنت إمارة منطقة عسير في بيان توضيحي أنها تابعت الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي بعدد من القرى والمراكز التابعة لمحافظة بلقرن خلال الأيام الماضية وذلك بعد تلقي عدة مطالبات من قبل الأهالي بوضع حلول عاجلة لهذه المعاناة.

حيث أفادت في بيان لها بأنه بالتنسيق المحكم بينها وإدارة القطاع الجنوبي للشركة السعودية للكهرباء وأن محافظة بلقرن شهدت خلال الأيام الماضية تقلبات في الحالة الجوية وعواصف شديدة تسببت في انقطاع الخدمة عن نحو 500 مشترك بعدد من المراكز والقرى التابعة للمحافظة، وقد باشرت جميع فرق الطوارئ والصيانة التابعة للشركة السعودية للكهرباء بالمحافظة مواقع هذه الانقطاعات وتم إصلاحها رغم الصعوبة البالغة التي واجهتها للوصول لمواقع الأعطال بسبب التقلبات الجوية.

وأشار البيان إلى أنه نظراً لهدوء الحالة الجوية خلال الأيام الماضية فقد تم استغلال ذلك في إصلاح واستبدال بعض المعدات في الشبكة الكهربائية بتلك المواقع، ما استدعى فصلا مبرمجا للخط الرئيسي لتتمكن الفرق من إنجاز أعمالها.

واختتم البيان الإيضاح بالمقترح الذي قدمه محافظ بلقرن الدكتور عبدالرحمن بن حامد، والممثل بتشغيل محطة الكهرباء بمركز البشائر لتكون حلاً لمشكلة الانقطاعات المتكررة إلى جانب قيام الشركة السعودية للكهرباء بتوفير فريق فني وإداري عالي المستوى من أجل بحث ودراسة الأسباب ووضع الحلول العاجلة لمعالجتها.