، "الوهيبي": جولة ولي العهد تؤكد ريادة المملكة إقليمياً ودولياً ،

محمد بن مسعود - الدمام - ثمّن أمره ببناء مركز صحي في مسقط رأس "شهيد سيول جدة"

أكد الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي الدكتور صالح الوهيبي، أن الجولة الآسيوية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، تأتي في إطار التأكيد الاستراتيجي لريادة المملكة للمستويين الإقليمي والدولي، وتستمد روحها من منظومة الرؤية السعودية الطموحة 2030.

وفي تعليقه على زيارة سمو ولي العهد لباكستان، وأمره ببناء مركز صحي باسم "فرمان علي خان" شهيد سيول جدة في مسقط رأسه، ذكر "الوهيبي" أن هذه الخطوة كانت تتويجاً رائعاً ولفتة إنسانية سامية واستكمالاً عطراً لما قدمته المملكة وشعبها إكراماً لذكرى "فرمان" وتمجيداً لعمله البطولي.

وكانت الندوة العالمية قد كرمت أسرة "فرمان" عقب وفاته، وكفلت بناته الثلاث، وشيدت مسجداً باسمه في مسقط رأسه.