

حائل 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واس

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل, استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتبه بالإمارة اليوم, سفير المملكة المتحدة لدى المملكة سايمون كوليس والوفد المرافق له الذي يزور المنطقة.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات بين البلدين الصديقين في شتى الميادين وسبل تعزيزها .

// انتهى //

16:31ت م

0215



حائل 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل, استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتبه بالإمارة اليوم, سفير المملكة المتحدة لدى المملكة سايمون كوليس والوفد المرافق له الذي يزور المنطقة.وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات بين البلدين الصديقين في شتى الميادين وسبل تعزيزها .// انتهى //16:31ت م0215

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / نائب أمير حائل يستقبل سفير المملكة المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.