السعودية اليوم / مدير جامعة حائل يستقبل السفير اليمني لدى المملكة



حائل 15 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 20 فبراير 2019م واس

استقبل معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم في مكتبه بالمدينة الجامعية اليوم سفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة الدكتور شائع الزنداني والوفد المرافق له.

وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من الأوضاع ومنها معالجة حالات بعض الطلبة اليمنيين .

وعبَّر السفير اليمني عن سعادته لما يلقاه الطلاب اليمنون في جامعة حائل من اهتمام مبينًا أن المواطن اليمني في المملكة يعيش وكأنه في وطنه وهذا غير مستغرب على القيادة

// انتهـى//

15:16ت م

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حائل 15 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 20 فبراير 2019م واساستقبل معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم في مكتبه بالمدينة الجامعية اليوم سفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة الدكتور شائع الزنداني والوفد المرافق له.وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من الأوضاع ومنها معالجة حالات بعض الطلبة اليمنيين .وعبَّر السفير اليمني عن سعادته لما يلقاه الطلاب اليمنون في جامعة حائل من اهتمام مبينًا أن المواطن اليمني في المملكة يعيش وكأنه في وطنه وهذا غير مستغرب على القيادة السعودية التي دعمت وما تزال تدعم الشعب اليمني بكل أطيافه.// انتهـى//15:16ت م0169

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