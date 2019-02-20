شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد: نستهدف استثمارات تتجاوز 100 مليار دولار في الهند خلال عامين والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعلن ولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، أن المملكة تستهدف استثمارات في الهند تفوق 100 مليار دولار أمريكي خلال العامين المقبلين.

وقال ولي العهد خلال زيارته للهند، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزرائها ناريندرا مودي: إن "الهند علاقتها مع الجزيرة العربية، التي تمثل المملكةُ العربية السعودية المساحةَ الأكبر منها، تمتد إلى آلاف السنين، حتى قبل أن يكتب التاريخ".

وأضاف: "هذه العلاقة متجذرة في عقولنا ودمائنا، واليوم نبني على علاقة قديمة جداً، ساهمت في بناء المملكة العربية السعودية في الخمسين سنة الماضية، من خلال الأيدي العاملة والشركات والعقول الهندية".

وتابع بالقول: إن "الفرص بين بلدينا اليوم كثيرة جداً، وهناك الكثير من المصالح التي تتقاطع، وأيضاً كثير من التحديات التي نواجهها سوياً.. نريد التأكد أن الحكومتين السعودية والهندية تضعان كل الاستراتيجيات والخطط والإجراءات اللازمة لتحقيق هذه المصالح".

وأوضح الأمير محمد بن سلمان أن مودي زار السعودية في 2016، ونتج عن الزيارة في 2017 و2018، استثمارات في تكرير النفط والبتروكيمياويات.. وفي العامين الماضيين كان هناك استثمار سعودي بـ10 مليارات في مجال التقنية والشركات الصغيرة، وتحفزنا لاستثمار المزيد".

وتمنى الأمير محمد بن سلمان أن تكون علاقة بلدينا في توفير مزيد من الأيدي العاملة الهندية؛ للمساهمة في مستقبل السعودية ورؤية 2030.