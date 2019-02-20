‏القبض على مروج مخدر الحشيش بعد تنسيق بين "الأمر بالمعروف" و"مكافحة المخدرات"

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السعودية نيوز ٣٦٥ - بعد تنسيق وتعاون أمني بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومكافحة المخدرات، تمكنوا من رصد أحد الأشخاص في إحدى وسائل التواصل الاجتماعي يقوم بترويج الحشيش المخدر. وأوضحت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبر موقعها الإلكتروني أنه قد تم ضبط المروج من قبل الجهات المختصة. واوضحت أن هذا التعاون الإيجابي يأتي في ما يخدم المجتمع والوطن للقضاء على هذه الآفة الخطيرة.

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