شكرا لقرائتكم خبر عن غدا .. تشغيل الرصد الآلي لمخالفات حزام الأمان والجوال بجازان والان مع التفاصيل
السعودية نيوز ٣٦٥ - تستعد الإدارة العامة للمرور، غداً الخميس، لتشغيل نظام الرصد الآلي لمخالفات عدم ربط حزام الأمان واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة في منطقة جازان.
ويأتي ذلك بعدما أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق تشغيله قبل أيام على الطرقات الخارجية في عدة مناطق، وبينها جازان.
وقالت الإدارة العامة للمرور، قبل قليل: إنه يتبقّى يوم واحد على بداية الرصد الآلي لمخالفتي عدم ربط حزام الأمان واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة في منطقة جازان.
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