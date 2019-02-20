شكرا لقرائتكم التحالف: الانقلابيون يمنعون دخول سفينتين لميناء الحديدة منذ 15 يومًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد التحالف العربي في اليمن أن ميليشيا الانقلاب الحوثي التابعة لإيران تمنع دخول سفينتي مساعدات لميناء الحديدة منذ 15 يومًا.

وتابع أنه أصدر 21 تصريحًا لسفن متوجهة للموانئ اليمنية.



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