شكرا لقرائتكم شاهد الصور.. مدير الأمن العام يفتتح معهد التدريب النسوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية – حفظه الله – قام مدير الأمن العام الفريق أول ركـن خالد بن قرار الحربي في السادسة والنصف من صــباح اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية لمدينة تدريب الأمن العام بالرياض.

واستهل الحربي الجولة بالاطلاع على مستوى التدريب الميداني للطلبة الأفراد والضباط في عرض عسكري، ثم تابع جولته بتفقد عدد من المعاهد المتخصصة بمدينة تدريب الأمن العام والتقى بمنسوبيها واستمع إلى شرح عن أبرز ما تحتويه هذه المعاهد من تجهيزات تدريبية وتعليمية وتقنية.

كما قام في إطار جولته التفقدية بالاطلاع على سير العمل بمدينة تدريب الأمن العام وشاهد عروضا للطابور الصباحي لطلبة الدورات التأهيلية واستمع إلى شرح واف عن أبرز الجوانب التدريبية التي تعمل مدينة التدريب عليها لتأهيل الطلبة المستجدين مشتملة على كافة المهارات الأساسية اللازمة لعمل رجل الأمن والمهارات المتقدمة الداعمة لأدوارهم في الميدان، ثم شارك معالي مدير الأمن العام والمساعدين ومدراء الإدارات العامة وقادة القوات أبناءه الطلبة وجبة الإفطار للاطمئنان على ما يقدم لهم من وجبات غذائية.

بعد ذلك التقى مدير الأمن العام أبناءه الطلبة واستمع إلى ملاحظاتهم وتطلعاتهم ثم ألقى كلمة هنأ فيها الطلبة على جودة الأداء والرغبة الصادقة لخدمة هذا الوطن وقـال: إن الوطن أمانة في أعناقنا جميعا ومن يعيشون على ثراه ينتظرونكم جميعاً بالعطاء والبذل والإخلاص وأنتم أهلٌ لذلك، كما أوصاهم بتقوى الله في السر والعلن والظهور المشرف في حياتهم العامة وأثناء تأديتهم لواجبهم كرجال أمن.

كما دشن في إطار جولته التفقدية معهد التدريب النسوي التابع للأمن العام ، وذلك بحضور عدد من مساعدي مدير الأمن العام ومدراء الإدارات العامة وقادة القوات، حيث كان في استقباله لدى وصوله إلى مقر المعهد مساعد مدير الأمن العام لشؤون التدريب اللواء عبدالرحمن المشحن وقائد مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة الرياض العميد خالد الطلحة وعدد من قادة مدينة التدريب.

وفور وصوله إلى مقر المعهد أزاح الستار عن اللوحة التذكارية ثم تجول في مقر المعهد واستمع إلى شرح واف عن أبرز أقسامه وتخصصاته الفنية التي يقدمها لكافة المتقدمات للدورات التأهيلية ، ثم شاهد عرضا مرئيا للجوانب التي سوف يقدمها هذا المعهد للملتحقات بدوراته التخصصية ،كما اطلع على مجمل الإعداد والتجهيز والحقائب التعليمية والتثقيفية والأمنية التي سوف تسهم في دعم إدارات الأمن العام بخريجات يتميزن بمجموعة من المهارات في مجالات عدة منها – دوريات الأمن ،والمرور، وتقنية المعلومات ،وأمن الحج والعمرة ، والمختبرات والبصمات الجنائية.

ونوه الحربي بالدور البارز لحكومة خادم الحرمين الشريفين – وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله جميعا- والمتابعة المستمرة من سمو وزير الداخلية حفظه الله للمحافظة على أمن الوطن والمواطن والمقيم في ظل الدعم اللامحدود للأمن لتحقيق رؤية القيادة اقتصاديا وأمنيا “2030” ، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا من كل مكروه.



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