شكرا لقرائتكم اللواء العتيبي يكرم أبطال مرور جدة لدورهم في كشف حوادث غامضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس بناءً على توجيه مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، كرَّم مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد بن سعد العتيبي عدداً من منسوبي مرور محافظة جدة ممن كان لهم دور بارز في كشف غموض عددٍ من الحوادث المرورية مؤخراً.

ونقل لهم خلال ذلك تحيات مدير الأمن العام وشكره وتقديره لما يبذلونه من جهود ميدانية مثمرة.

و بهذه المناسبة ثمن مدير شرطة مكة لمدير الأمن العام دعمه وتشجيعه المستمر لمنسوبي أفرع الأمن العام بمنطقة مكة المكرمة, ومؤكداً عزم رجال الأمن المخلصين على المضي قدماً في تأدية مهامهم الأمنية بكل إخلاص وأمانه في خدمة أمن المجتمع وسلامته واستقراره.

شاركنا بتعليقك هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

كانت هذه تفاصيل خبر اللواء العتيبي يكرم أبطال مرور جدة لدورهم في كشف حوادث غامضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.