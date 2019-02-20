شكرا لقرائتكم حملة أمن الطرق: أمنكم وسلامتكم هدفنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - سعيد آل هطلاء - عسير

في إطار جهود القوات الخاصة لأمن الطرق المستمرة في رفع مستوى السلامة المرورية ونشر الوعي بالنظام العام لمرتادي الطرق الخارجية وجه مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي بإطلاق الحملة الموسعة من قبل القوات الخاصة لأمن الطرق في كافة المناطق تحت مسمى أمنكم وسلامتكم هدفنا.

وبإشراف مباشر من قبل سعادة قائد القوات الخاصة لأمن الطرق دشنت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة عسير وبكافة الطرق التابعة لها بالمنطقة هذا اليوم الأربعاء، حيث تم من خلالها توزيع البروشورات والهدايا على مرتادي الطرق كذلك تم زيارة المرضى بمستشفى سراة عبيدة على طريق أبها نجران والتي يهدف من خلالها منسوبو أمن الطرق إلى رفع مستوى السلامة المرورية والأمنية ونشر الوعي بالنظام العام والسلامة لمرتادي الطرق الخارجية.

كما تهدف إلى تعزيز العلاقة بين رجل أمن الطرق ومرتادي الطرق من أفراد ومؤسسات وخلق جانب تعاوني بما يخدم السلامة الأمنية والمرورية على الطرق الخارجية.



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