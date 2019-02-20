شكرا لقرائتكم فيديو.. أنواع الدخل المفصح عنها في حساب المواطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

شدد حساب متابعات الخليج 365 على أهمية الإفصاح عن كل مصادر الدخل سواء عند عملية التسجيل في البرنامج لأول مرة أو عند تحديث البيانات.

وفي وقت سابق قال حساب متابعات الخليج 365 إنه في حال اختلاف المعلومات وبيانات ومصدر الدخل المُفصح عنه، عن البيانات الرسمية، فيتم التواصل مع المسجلين لإشعارهم بضرورة تحديث بياناتهم، كما يتم تقييم أهلية المُسجل وقيمة الدعم المستحقة وفق البيانات الرسمية، لتجنب توجيه الدعم لغير مستحقيه.

وكشفت بيانات برنامج حساب متابعات الخليج 365 عند مراجعتها، أن بعض المستحقين لم يفصحوا بدقة عن البيانات في الدخل، مما أثر على قيمة الدعم المقدم لهم.

يأتي هذا في الوقت الذي تتواصل فيه عملية التسجيل في برنامج حساب متابعات الخليج 365 عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج للدفعة الـ17 التي سيتم إيداعها يوم 10 أبريل المقبل. ويتم التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب متابعات الخليج 365 عبر الرابط التالي (هنا) وإدخال: ”رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال”، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.



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