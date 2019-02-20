شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين الحملة الأمنية.. «أمنكم وسلامتكم هدفنا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغامدي (الرياض)

دشن قائد قوات ألأمن الخاصة اللواء زايد الطويان اليوم (الاربعاء)، الحملة التوعوية الموسعة تحت شعار: «أمنكم وسلامتكم هدفنا»، والتي تأتي بتوجيه من مدير الأمن العام، وأكد اللواء الطويان أن الحملة تأتي في إطار جهود قوات الامن الخاصة لأمن الطرق في رفع مستوى السلامة المرورية، ونشر الوعي بالنظام العام لمرتادي الطرق الخارجية، وتعزيز العلاقة بين رجل أمن الطرق ومرتادي الطرق من أفراد ومؤسسات، وخلق جانب تعاوني يحقق السلامة المرورية والأمنية على الطرق الخارجية.

واشار اللواء الطويان إلى أن هذه الحملة ستستهدف كافة شرائح المجتمع، وستوم بزيارات للجامعات والمدارس والمستشفيات مشيدا بالشركاء في الحملة من القطاعين العام والخاص وشارك اللواء الطويان وعدد من القيادات الأمنية في توزيع هدايا وورد وبروشورات توعوية على عدد من السائقين.