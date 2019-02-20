شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلاميون المرافقون لولي العهد يبحثون التعاون مع إعلاميّي الهند والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نيودلهي) التقى الوفد الإعلامي المرافق لتغطية زيارة الأمير التقى الوفد الإعلامي المرافق لتغطية زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لجمهورية الهند، اليوم (الأربعاء) في العاصمة نيودلهي عددا من الإعلاميين في وسائل الإعلام الهندية. وجرى خلال اللقاء الذي عقد على هامش الملتقى السعودي الهندي، بحث أوجه التعاون في المجالات الإعلامية، وتبادل الخبرات الإخبارية، وأهمية توظيف التقنيات الحديثة في خدمة الإعلام بمختلف منصاته. وأكد الجانبان أهمية التعاون الإعلامي بما يخدم العلاقات الثنائية بين المملكة والهند.



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