شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة»: 764 مخالفة على منشآت الخدمات السياحية في 2018 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

سجلت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني 764 مخالفة تم رصدها على المنشآت السياحية المخالفة وغير النظامية خلال العام 2018، وذلك في جميع مناطق المملكة.

وجاءت مخالفات مرافق الإيواء السياحي ممثلة بالفنادق والوحدات السكنية، على رأس القائمة بـ658 مخالفة، ثم وكالات السفر بـ90 مخالفة، و12 مخالفة بحق منظمي الرحلات السياحية، ومخالفة واحدة لكل من مكاتب حجز الوحدات التسويقية والإرشاد السياحي.

وتعكف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني حالياً، على مجموعة من البرامج والمبادرات الرقابية مع عدد من الشركاء الحكوميين لتحقيق أفضل مستويات الرقابة والمتابعة على خدمات المنشآت السياحة، حيث يوجد للهيئة تمثيل رسمي بغرفة العمليات المشتركة لحماية المستهلك (بينه)، في الوقت الذي تعمل فيه على تفعيل دور الشركاء الحكوميين الأساسيين في الشأن الرقابي والتنظيمي مثل قطاع البلديات والدفاع المدني، وخاصة في جوانب تصحيح أوضاع الممارسين غير النظاميين لمختلف الأنشطة السياحية.

كما عملت الهيئة على برامج نوعية لتطوير مهارات مفتشيها وقدراتهم في مجال التصنيف والرقابة، وكيفية التعامل مع الشكاوى والمخالفات المرصودة بناءً على نظام السياحة المعمول به في هذا الشأن، حيث تتدرج العقوبات ضمن فرض الغرامات المالية، لتصل في حدها الأقصى إلى إلغاء الترخيص بشكل نهائي.

وشددت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على أن يقوم السائح أو الزائر ممن لديهم ملاحظات على الخدمات المقدمة بمختلف المنشآت السياحية بضرورة الإبلاغ عنها عبر الهاتف 19988 أو استخدام منصات الهيئة التقنية المتاحة على مختلف الوسائل الحديثة، ومنها تطبيق السياحة السعودية، وحسابات الهيئة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.