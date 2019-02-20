ولي العهد: السعودية ليست دولة فقط تبيع النفط وإنما تبيع النفط وتستثمر في الدولة التي تبيع فيها النفط

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ نيودلهي

أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان أن السعودية ليست دولة فقط تبيع النفط، وإنما تبيع النفط وتستثمر في الدولة التي تبيع فيها النفط في صناعة البتروكيماويات وصناعات متعددة في هذا الجانب.

وقال في تصريح صحفي عقب توقيع 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الهند بحضور رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي في قصر حيدر أباد في نيودلهي أمس، إن الرئيس رام نات كوفيند ذكر أن هذه أول زيارة لي إلى الهند، وهي في الوقع أول زيارة كرئيس للوفد لكن سبق لي أن زرت الهند في زيارات عديدة سواء كجزء من وفود حكومية أو زيارات خاصة، وذكرنا اليوم الصباح أن الهند علاقاتها مع الجزيرة العربية التي تمثل المملكة العربية السعودية المساحة الأكبر منها تمتد إلى آلاف السنين حتى قبل أن يكتب التاريخ، وهذه العلاقة متجذرة في عقولنا وفي دمائنا.

وأضاف قائلا: واليوم نحن نبني على علاقة قديمة جدا ساهمت في بناء المملكة العربية السعودية في الخمسين سنة الماضية من خلال الأيادي العاملة الهندية والشركات الهندية والعقول الهندية، والفرص بين بلدينا اليوم فرص كبيرة جدا وهناك كثير من المصالح التي تتقاطع، وأيضا كثير من التحديات التي نجابهها سويا. المصالح تقع في نقاط كثيرة جدا سواء في الطاقة أو في الزراعة أو في مجال التقنية أو في المجال الثقافي أو في المجال الاجتماعي. ونريد أن نتأكد كحكومتين، المملكة العربية السعودية والهند، بأن نضع كل الاستراتيجيات والخطط اللازمة لتحقيق هذه المصالح.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان أن رئيس وزراء الهند زار المملكة العربية السعودية في عام 2016 ونتج عن ذلك في عام 2017 و 2018 كثير من النجاحات التي حققت، أهمها الاستثمار في مجال التكرير والبتروكيماويات بحجم 44 مليار دولار أمريكي.

وقال ولي العهد: المملكة العربية السعودية ليست دولة فقط تبيع النفط، نحن نبيع النفط ونستثمر في الدولة التي نبيع فيها النفط في صناعة البتروكيماويات وصناعات متعددة في هذا الجانب، وقد اتفقنا لتعميق هذا الجانب أيضا في التخزين، ونقاط أخرى تجعل من الهند مركزا إقليميا مهما جدا في توزيع النفط والمواد الناتجة منه، أيضا في العامين الماضيين جرى استثمار 10 مليارات دولار في مجال التقنية والشركات الصغيرة في الهند، وحققنا عوائد رائعة جدا في السنتين الماضيتين، تحفزنا لاستثمار المزيد في الأعوام المقبلة.

وأضاف قائلا: نتوقع اليوم أن الفرصة التي نستحدثها في الهند في مجالات متعددة تفوق المئة مليار دولار في السنتين القادمتين، نريد أن نعمل كحكومتين لكي نضمن تحقيق هذه الاستثمارات وتحقيق عوائد نافعة لكلا البلدين. أيضا نتمنى أن علاقتنا، بين المملكة العربية السعودية والهند، تسهم في توفير فرص مزيد من العمالة والأيادي العاملة الهندية للمساهمة أيضا في مستقبل المملكة العربية السعودية والمساهمة في بناء رؤية 2030 ، كما أن كلا البلدين يجابه تحديات متشابهة، أولها التطرف والإرهاب وأمن المحيط الهندي.

وأردف قائلا: نؤكد للهند بأننا جاهزون للعمل سواء في المجال الاستخباراتي أو السياسي لتوافق جهود جميع دولنا وجميع الدول المحيطة بنا، وجميع الدول المحيطة بالهند للتقارب ولعب دور أفضل لبناء مستقبل جيد ومستقبل مميز وأكثر أمانا للمساهمة في نهوض دولنا. وأشكر دولة الرئيس على الحفاوة والعمل الرائع وعلى الدور الإيجابي الذي لو لم يكن موجودا، أستطيع أن أجزم، بأننا لن نستطيع أن نحقق أي شيء في التعاون السعودي الهندي. وأشكر أيضا الهند شعبا وحكومة على الجهد الرائع والحفاوة الرائعة، متمنيا أن يكون المستقبل ـ إن شاء الله ـ مزدهرا وقويا جدا بين البلدين.