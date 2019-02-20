تمديد معرض "الفهد.. روح القيادة" لمشاركة الكويت احتفالات العيد الوطني والتحرير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل بندر السليس _ الرياض

قررت اللجنة العليا لمعرض "الفهد.. روح القيادة" تمديد المعرض وفعالياته المقامة حاليا في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بالكويت حتى 26 فبراير الحالي.

وأعلنت اللجنة العليا برئاسة الأمير محمد بن فهد، أن هذا القرار يأتي رغبة منها في مشاركة الكويت وشعبها احتفالاته بالعيد الوطني وعيد التحرير.

وأوضح البيان أنه تم توجيه اللجنة التنفيذية برئاسة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بإعداد فعاليات خاصة خلال فترة التمديد.

وأكدت اللجنة العليا أن مناسبتي العيد الوطني والتحرير عزيزتان على قيادة السعودية وشعبها، ومن منطلق العلاقات الراسخة والمتينة وتجسيدا للتلاحم والتماسك بين البلدين سيشارك المعرض في الاحتفالات بفعاليات جاذبة تجسد الأخوة الراسخة.

يذكر أن معرض وفعاليات تاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز "الفهد.. روح القيادة"، افتتح 11 فبراير برعاية من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وحضور وتشريف ولي عهد دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.