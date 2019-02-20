، بالصور.. 7 أشياء لا يفعلها الأزواج السعداء ،

محمد بن مسعود - الدمام - الحب وحده لا يكفي للزواج الناجح

الزواج الناجح لا يقتصر على الحب، وإنّما يحتاج لتضحيات كثيرة من الطرفين، والتصرّفات المناسبة في الأوقات المناسبة.

ويرصد تقرير لقناة "سكاي نيوز عربية"، سبعة أمور لا يقوم بها الأزواج السعداء:

* لا يشكون لأصدقائهم وأسرهم

الأزواج السعداء لا يشكون لأصدقائهم وأسرهم، بل يتحدثون مع بعضهم مباشرة عند حدوث أي مشكلة، بدلاً من استشارة الآخرين، الذين في كثير من الأحيان يقدمون ردود فعل سلبية قد تضر العلاقة.

* لا يقارنون أنفسهم بالآخرين

الأزواج السعداء لا يقارنون أنفسهم بالآخرين، إنهم يتقبلون ويحبون بعضهم بعضاً كما هم؛ لأن المقارنة بالآخرين غير واقعية، وتجعلهم يشعرون بعدم الأمان في زواجهم.

* لا يلعبون دور الضحية

الأزواج السعداء لا يلعبون دور الضحية، إنهم يطلبون ما يحتاجونه من الطرف الآخر بدلاً من الإفراط في الشفقة على الذات، وإلقاء اللوم على الآخر.

* لا يأخذون أنفسهم على محمل الجد

الأزواج السعداء لا يأخذون أنفسهم على محمل الجد، إنهم يعرفون السعادة والمرح، ويخرجون في مواعيد منتظمة، ويضحكون كثيراً.

* لا ينتقدون بعضهم بعضاً

الأزواج السعداء لا ينتقدون بعضهم بعضاً، وعند انزعاجهم يعرفون كيفية طلب احتياجاتهم بطريقة صحيحة، إذ إن الانتقادات تمزق الطرف الآخر، وتحدث فجوة في العلاقات.

* لا يتجاهلون وضعهم المالي

الأزواج السعداء لا يتجاهلون وضعهم المالي، وهم يدركون أن الضغوط المالية تؤثر في الزواج، لذا هم يراقبون وضعهم المالي باستمرار، ويتحدثون بشأن أهدافهم المالية، حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات صائبة لمستقبل أفضل.

* لا يتذمرون من بعضهم

لا يتذمر الأزواج السعداء من بعضهم، فكل طرف يشجّع الطرف الآخر بدلاً من الضغط عليه، كما يجدون وسائل لدعم بعضهم بعضاً.