، تشغيل الرصد الآلي لمخالفات "الحزام" و"الجوال" بجازان.. غداً ،

محمد بن مسعود - الدمام - عقب تشغيله قبل أيام على الطرق الخارجية في عدة مناطق

يبدأ، غداً، تشغيل نظام الرصد الآلي لمخالفات عدم ربط حزام الأمان واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة في منطقة جازان، ويأتي ذلك بعدما أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق تشغيله قبل أيام على الطرقات الخارجية في عدة مناطق، وبينها جازان.

وقالت الإدارة العامة للمرور، قبل قليل: إنه يتبقّى يوم واحد على بداية الرصد الآلي لمخالفتي عدم ربط حزام الأمان واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة في منطقة جازان.