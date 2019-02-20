، موقع "مكاني": نفاد تذاكر مباراة "الاتحاد" و"الهلال" ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن موقع "مكاني"، المتخصص في بيع وتسويق تذاكر مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، رسمياً عن نفاد جميع التذاكر المخصصة لمباراة "الاتحاد" مع "الهلال"، موضحاً عدم توفر تذاكر في الملعب يوم المباراة.

ويقام اللقاء مساء غد عند الساعة 8:25م حيث يستضيف "الاتحاد" فريق "الهلال" ضمن الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

ويسعى الاتحاد لحصد نقاط المباراة الثلاث للهروب من شبح الهبوط، خاصة وأن المباراة تقام على أرضه وبين جمهوره، فيما يسعى الهلال لمواصلة انفراده بالصدارة، وتوسيع الفارق عن أقرب منافسيه فريق "النصر" المتأخر عنه بـ6 نقاط.