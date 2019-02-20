، "شنايدر إلكتريك" راعياً لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ،

محمد بن مسعود - الدمام - التوقيع تم بحضور رئيس هيئة الرياضة

بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ولوران جيلارد ممثل السفير الفرنسي لدى المملكة، مستشار التعاون في السفارة الفرنسية، أعلنت "شنايدر إلكتريك" الشركة العالمية الرائدة في مجال التحول الرقمي لإدارة وأتمتة الطاقة، عن رعايتها لـدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك عقب توقيع اتفاقية شراكة حلول الطاقة الذكية المبتكرة التي وقعها رئيس مجلـس إدارة رابطة الـدوري السعودي للمحترفين مسلي آل معمر، والرئيس التنفيذي للشركة المهندس نجيب النعيم، خلال المؤتمر الصحفي المشترك بين "شنايدر إلكتريك" والرابطة.

وشهد التوقيع حضور عدد من كبار مسؤولي الشركة والهيئة والرابطة.

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة رابطة الـدوري السعودي للمحترفين مسلي آل معمر أن دخول قطاع جديد إلى الاستثمار الرياضي كقطاع التحول الرقمي والحلول الذكية، يعتبر خطوة متقدمة، وقال: "نسعى في الرابطة إلى إشراك قطاعات جديدة في السوق الرياضي و"شنايدر إلكتريك" تعتبر شركة رائدة في هذا المجال على مستوى العالم".

وبهذه، المناسبة، أعرب المهندس نجيب النعيم الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك في السعودية واليمن، عن فخره بدعم الدوري السعودي للمحترفين، مثمناً اهتمام الدولة الكبير بالرياضة والرياضيين، وسعيها لمنح الشباب السعودي والمجتمع الرياضي في المملكة الرعاية التي يتطلعون إليها.

وأضاف "النعيم": "اليوم، نحن فخورون بأن تكون شنايدر إلكتريك، مساهمة بشكل مباشر في توفير حلول الطاقة الذكيـة المبتكرة في الملاعـب السعودية، والتأسـيس لمجتمع حيوي ضمن رؤية 2030 الطموحة، خاصة وأن الدوري السعودي للمحترفين يعد أقـوى دوريات كرة القدم على مستوى المنطقة".

وفي نفس السياق أكد المهندس محمد اليامي مدير المشاريع الكبرى في شركة "شنايدر إلكتريك" سعادتهم بالانضمام إلـى الجماهير الغفيرة في المملكة العاشقة لكرة القدم، والتي تعتبر الرياضة الأكثر شعبية على مستوى البلاد، وأشار إلى أنهم يتشرفون اليوم بأن تكون "شنايدر إلكتريك" جزءاً من كرة القدم السعودية، كما يعتزون بوضع اسم الشركة إلى جانب الدوري السعودي للمحترفين.