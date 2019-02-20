كراني يعلن بداية رحيل الزائر القطبي ويكشف موعد القادم الآخر

أكد خبير الأرصاد حسن كراني، عن بداية رحيل الزائر القطبي عن مناطق المملكة؛ حيث إن حالة من الدفء تعمّ كل المملكة، وتستمر حتى الاثنين.

وقال عبر حسابه في “تويتر”: بداية رحيل الزائر القطبي بعون الله.. يبدأ رحيل الزائر القطبي عن الغربية نهاية اليوم، غداً غرب الوسطى، الجمعة العاصمة الرياض ومناطق الوسطى، السبت الشرقية، الأحد الشمال، ويعم الدفء كل المملكة ويستمر حتى الاثنين.. بعدها لنا لقاء مع زائر قطبي آخر يستمر حتى نهاية الأسبوع”.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- موجةً باردةً تؤثر على معظم مناطق المملكة، ونشاطاً للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: (الشرقية، مكة المكرمة، المدينة المنورة).