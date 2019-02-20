ولي العهد يلتقي وزيرة خارجية الهند

الْتقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مقر إقامته في نيودلهي اليوم، وزيرة خارجية جمهورية الهند السيدة سوشما سوراج.

وجرى خلال اللقاء استعراضُ العلاقات الثنائية المتميزة، وفرص تطويرها في شتى المجالات، إلى جانب بحث الأوضاع في المنطقة.

حضر اللقاء: وزيرُ الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، وسفير خادم الحرمين لدى الهند سعود الساطي.