تنبيه متقدم برياح مثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، تنبيهًا متقدمًا عن نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار, يستمر حتى الساعة الخامسة مساء على المنطقة الشرقية.

وشمل التنبيه الدمام والخبر والإحساء والجبيل والظهران والنعيرية والقيصومة وحفر الباطن والطريق الواصل إلى الرياض.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد أصدرت في الساعات الأولى من اليوم، عدة تنبيهات متقدمة بنشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى شبه انعدام الرؤية الأفقية على مناطق عسير والباحة وجازان ونجران، من السادسة صباحًا وتستمر حتى السادسة مساء.

وتبدأ الحالة الجوية على منطقة نجران، وتشمل نجران وشرورة والأجزاء المجاورة عند الساعة التاسعة صباحًا، وتنتهي بحلول الساعة السادسة مساء.

وبدأت الحالة الجوية على منطقة جازان، في فيفا والخوبة وهروب والدائر وحبس والأجزاء المجاورة، في تمام الساعة السادسة صباحًا وتستمر حتى الثانية عشرة ظهرًا.

كما بدأت الحالة على منطقة الباحة، في بلجرشي والباحة والمخواة والأجزاء المجاورة الساعة السادسة صباحًا، وتستمر حتى الثانية عشرة ظهرًا.

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أما في منطقة عسير فقد بدأت الحالة أحد رفيدة وأبها وخميس مشيط والأجزاء المجاورة الساعة الخامسة والربع، وتستمر حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

وتوقعت الهيئة في تقريرها عن طقس اليوم استمرار تأثير الموجة الباردة على معظم مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن هناك نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، تشمل الأجزاء الساحلية منها.

وأضاف التقرير أنه من غير المستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من شمال المملكة.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد أن الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي فرياحه السطحية شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.