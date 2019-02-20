«عاجل» تكشف ملامح وشروط برنامج «الماجستير المهني» للمعلمين

ينتظر الخريجون والخريجات من غير التربويين؛ إعلان وزارة التعليم عن اعتماد برامج إعداد المعلم (الماجستير المهني)، بعد أن قامت لجنة تطوير تلك البرامج بوكالة الوزارة للتخطيط والتطوير، بمراجعتها ليتم اعتمادها بشكل نهائي وتزويد الجامعات السعودية بذلك لبناء وتصميم تلك البرامج وفقًا لخطط وآلية كل جامعة مع التقيُّد بالإطار التنفيذي المعتمد من قبل وزارة التعليم.

وقال الخبير التعليمي عوض الشمراني، إن أبرز ملامح «الماجستير المهني» لبرامج إعداد المعلم ستكون في مستوى الدراسات العليا، عدا برنامج إعداد معلمة الطفولة المبكرة، والذي يقدم في مستوى البكالوريوس ويقتصر على المعلمات، على ألا تقل البرامج التي تقدم في مستوى الدراسات العليا عن عامين جامعيين (أربعة فصول دراسية أساسية)؛ بينما لا يقل البكالوريوس في تعليم الطفولة المبكرة عن أربعة أعوام (ثمانية مستويات دراسية).

وأضاف الشمراني، أنه تم اعتماد تسعة مسارات لهذه البرامج تم توزيعها على ثلاثة مسارات رئيسة وثلاثة مسارات مساندة وثلاثة مسارات ذات طبيعة خاصة.

أما المسارات الرئيسة، بحسب الشمراني، فقد اشتملت على (مسار تعليم الطفولة المبكرة- مسار التعليم الابتدائي- مسار التعليم المتوسط والثانوي)، يُضاف لها ثلاثة مسارات مساندة هي (مسار التربية الخاصة- مسار تعليم الموهوبين- مسار الإرشاد المدرسي) أما الثلاثة مسارات ذات الطبيعة الخاصة فهي (مسار التربية البدنية- مسار التربية الفنية- مسار التربية الأسرية).

ووفقًا للشمراني، فقد حددت وزارة التعليم وصفًا عامًا لبرامج الماجستير المهني لجميع مراحل التعليم العام وهو وصف تنفيذي تستطيع من خلاله الجامعات بناء وتصميم برامج إعداد المعلم بما يتوافق مع رؤيتها ومواردها مع إتاحة الفرصة لكل جامعة لإبراز إبداعاتها من خلال تنفيذ تلك البرامج مع التقيد بالإطار العام والمعتمد من وزارة التعليم.

وعن شروط القبول في الماجستير المهني في مسار التعليم الابتدائي كشف الشمراني أنها تتضمن ما يلي:

1- أن يكون المتقدم سعوديًا أو حاصلًا على منحة دراسية إذا كان من غير السعوديين.

2- أن يكون المتقدم حاصلًا على الشهادة الجامعية من غير كليات التربية من جامعة سعودية أو من جامعة أخرى معترف بها.

3. ألا يقل تقدير المتقدم عن ( جيد جدًا ) في المرحلة الجامعية (البكالوريوس).

Advertisements

4. أن يكون تخصصه ضمن احتياجات وزارة التعليم وذا ارتباط بمواد التعليم الابتدائي.

5. اجتياز اختبار قدرات الجامعيين الذي يقدمه المركز الوطني للقياس.

6. إجراء المقابلة الشخصية للاختيار بناء على الكفاءة.

7. أن يجتاز المتقدم الاختبارات المهنية المطلوبة لمهنة التدريس حسب ما يراه القسم العلمي.

8. أن تكون معايير المفاضلة على النحو التالي: (٥٠٪ على معدل البكالوريوس و٣٠٪ على درجة القدرات و٢٠٪ على الاختبارات التحريرية أو الشفوية التي تجريها كليات التربية).

9. الحصول على نسبة لا تقل عن ٧٥٪ على مقياس الاتجاه حول التعامل مع الأطفال ويمكن لكل جامعة أن تتبنى مقياسًا أو تبني مقياسًا خاصًا لهذا الشأن.

أما شروط القبول في مسار التعليم المتوسط والثانوي فقد تضمنت أن يكون الطالب حاصلًا على درجة البكالوريوس بنظام أربع سنوات على الأقل من جامعة سعودية أو من جامعة أخرى معترف بها في المجال التخصصي، وألا يقل المعدل العام عن تقدير (جيد جدًا) الحصول على درجة لا تقل عن ‪٦٠٪ في اختبار كفايات المعلمين والمعلمات، إضافة إلى تقديم كشف طبي يثبت المقدرة على أداء عمله كمعلم واجتياز المقابلة الشخصية للتأكد من سلامة الحواس والمقدرة اللغوية.

وفي مسار الإرشاد المدرسي، كشف الشمراني، أنه تم الاقتصار فيه على خريجي تخصص الإرشاد أو الإرشاد والعلاج النفسي، بالإضافة لتخصص علم النفس أو أحد فروعه أو الحاصلين على درجة البكالوريوس بنظام أربع سنوات في الخدمة الاجتماعية أو علم الاجتماع بمعدل تراكمي ٣.٧٥ فما فوق على أن تتوافر فيهم شروط القبول الخاصة بهذا المسار ومنها حصول المتقدم على درجة ٧٠ في اختبار القدرات العامة للجامعيين مع إجادة اللغة الإنجليزية بحصوله على خمس درجات في اختبار IELTS كحد أدنى وإرفاق ثلاث خطابات توصية من الأكاديميين تتناول مستوى قدرته على إكمال الدراسات العليا.

وأشار الشمراني إلى أن البدء بتنفيذ برامج الماجستير المهني الخاصة بإعداد المعلم سيكون اعتبارًا من العام القادم ١٤٤٠/ ١٤٤١ للخريجين غير التربويين برسوم مالية تحددها الجامعات وفقًا لتصميم وبناء تلك البرامج.