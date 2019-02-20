السعودية اليوم / المشاركون في المؤتمر الإقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا يدعون لتعزيز التعاون لمواجهة الجرائم الإرهابية / إضافة أولي وأخيرة

وقالت: إن الجماعات الإرهابية أصبحت تستخدم كل الفضاء السيبراني ولذلك يجب أن نفهم أهداف الجماعات وقطع كل سبل التمويل لإيقاف جميع التدفقات المالية لهذه التنظيمات.وفي سياق متصل أوضح ممثل المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب لمجلس الأمن، أحمد سيف الدول، في كلمته، أن المديرية تعمل على التعاون مع جميع دول العالم لتعزيز الجهود الدولية التي تساعد على مكافحة الإرهاب، واتخاذ تدابير مكافحة تمويل الإرهاب، وفقًا لقرارات مجلس الأمن في هذا الصدد.ونبه إلى أن عدد قضايا تمويل الإرهاب، التي يتم التوصل فيها إلى نتائج محدود مقارنة بقضايا غسل الأموال، وذلك بسبب صعوبة إثبات تمويل العمليات الإرهابية، لافتًا إلى أن الجماعات الإرهابية تستخدم تكنولوجيا الاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي لتوفير تمويل لعملياتها الإرهابية.من جانبه أكد قنصل أول الاتحاد الأوروبي بالقاهرة جون باربي، خلال كلمته أن الاتحاد الأوروبي يعمل على تعزيز القدرات في العدالة الجنائية لمكافحة الإرهاب وكذلك تحقيق الملاحقات القضائية بما يتفق مع قواعد الأمم المتحدة، وأن هذا الأمر يعتبر مكون رئيس للجهود الدولية لتحقيق التنمية وحماية حقوق الإنسان.ويناقش المؤتمر على مدى 3 أيام عدد من القضايا المهمة في مجال مكافحة الإرهاب والجرائم، ومنها أفضل الممارسات والتحديات في ضبط وتحقيق قضايا تمويل الإرهاب وغسل الأموال، دور الصكوك الدولية والإقليمية لمواجهة الإرهاب وغسل الأموال، سبل التحقيق في جرائم استخدام شبكة المعلومات الدولية بواسطة الإرهابيين من أجل تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.// انتهى //15:01ت م0156