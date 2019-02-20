السعودية اليوم/ حملات تفتيشية لبلدية صفوى خلال الشهر الماضي

القطيف 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسنفذت بلدية صفوى التابعة لبلدية محافظة القطيف، خلال شهر جمادى الأولى الماضي، حملات تفتيشية على المحلات والمطاعم والمخابز في مدينة صفوى وتوابعها، بلغت 39 جولة شملت 202 محل ومنشأة غذائية، وذلك ضمن حملة "غذاؤكم أمانة".وأكد رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد بن محمد مغربل، أن البلدية والبلديات التابعة لها في ( القطيف، وصفوى، وسيهات، وتاروت، وعنك، والقديح) تبذل كل جهودها وبإمكانياتها الفنية والبشرية حيث تم توزيع المراقبين بما يتناسب وأعمال التفتيش الصحي للقيام بجولات ميدانية لأخذ عينات عشوائية من السلع الغذائية المعروضة في الأسواق وما يشتبه في سلامتها وإرسالها للمختبر للتحقق من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.من جانبه أوضح رئيس بلدية صفوى المهندس نايف القحطاني، أن الزيارات التي قام بها مراقبو البلدية الميدانيين على المنشآت الغذائية في مدينة صفوى وتوابعها خلال تلك الفترة أسفرت عن احتساب 66 مخالفة صحية، وإنذار 137 محلا، وإغلاق 8 محلات، وفرض غرامات مالية، وضبط 443 كيلوجراما من المواد الغذائية المخالفة، وإصدار واستبعاد 13 عاملا عن العمل.وأكد سعي البلدية إلى تكثيف الرقابة من خلال الحملة على المحال التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والتزام جميع المنشآت الصحية بها.وأضاف المهندس القحطاني، أن البلدية قامت خلال الشهر الماضي بنقل 1800 متر مكعب من النفايات والأنقاض، كما تم رفع 4 سيارات تالفة، داعيا المواطنين والمقيمين إلى ضرورة استخدام الحاويات المخصصة لجمع الأنقاض أثناء عمليات البناء أو الترميم تفاديا لفرض غرامات مالية.// انتهى //14:56ت م0149