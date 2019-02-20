السعودية اليوم / أمير جازان بالنيابة يتسلم التقرير السنوي لإنجازات وبرامج الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف

جيزان 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق20 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة بمكتبه بالإمارة اليوم, مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشيخ عبدالله بن محمد الشراحيلي، وعددا من منسوبي الفرع.وتسلم سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز في مستهل اللقاء التقرير السنوي الذي تضمن أهم برامج وأبرز انجازات الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, والبرامج والفعاليات والمناسبات التي شارك فرع الرئاسة داخل المنطقة وخارجها, والخطوات والبرامج التطويرية التي يعتزم فرع الهيئة بمختلف المجالات التي تقع في نطاق عمل الفرع.واستمع سموه إلى شرح مفصل من مدير عام فرع الهيئة بجازان عن اهم البرامج التي نفذت من قبل الهيئة وأسهمت في نجاح مؤتمر منهج السلف الصالح وتحقيق وأهدافه، وما تضمنه مشروع تطوير العمل الميداني والبرامج التي تم تنفيذها في هذا المجال للرقي بمستوى الأداء الميداني لخدمة المجتمع، سائلاً الله تعالى للجميع التوفيق والسداد.وأعرب سمو أمير المنطقة بالنيابة عن سعادته بما استمع إليه وما تضمنه التقرير من معلومات حول جهود وانجازات حققها فرع الهيئة بجازان خلال العام المنصرم، مؤكداً حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على تطبيق تعاليم ديننا الإسلامي وعلى كل ما فيه خير للوطن وأبنائهم المواطنين ومنها ما تقوم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعمال ومهام وشعيرة النصح والإرشاد في المجتمع.حضر اللقاء وكيل إمارة جازان عبدالله بن صالح المديميغ.//انتهى//14:55ت م0147