السعودية اليوم / كلية الآداب بجامعة الملك سعود تحصد 10 جوائز في مهرجان التفوق الدراسي



الرياض 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واس

كرم معالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العُمر، طلاب وطالبات كلية الآداب بمناسبة تحقيقهم عشر جوائز في منافسات جائزة العميد للعام الجامعي 1438-1439هـ .

وشمل التكريم الذي أقيم بهذه المناسبة الطلاب : ثامر بن عبدالوهاب أبا الخيل وتمجيد الرحمن أظهر علي وفهد بن فهيد العصيمي وعبدالله بن نواف العصيمي والبدر بن محمد المالكي،والطالبات: العنود بنت حمد الغريبي ونجود بنت يوسف الشريهي وهديل بنت ابراهيم اليوسف وهلا بنت خالد العتيبي وفاطمة بنت عبدالله السقا،معربين عن سعادتهم بهذا الإنجاز ووصفوا التكريم بالمحفز لهم على التفوق والتميز .

من جهته أثنى عميد كلية الآداب سمو الأمير الدكتور نايف بن ثنيان ،على ما حققه طلاب وطالبات الكلية وتميزهم الدراسي ،حاثاً على مواصلة الإبداع والعطاء وأن يكون إنجازهم بداية في طريق التفوق والنجاح خلال مسيرتهم الأكاديمية .

// انتهى //

14:53ت م

0144



الرياض 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسكرم معالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العُمر، طلاب وطالبات كلية الآداب بمناسبة تحقيقهم عشر جوائز في منافسات جائزة العميد للعام الجامعي 1438-1439هـ .وشمل التكريم الذي أقيم بهذه المناسبة الطلاب : ثامر بن عبدالوهاب أبا الخيل وتمجيد الرحمن أظهر علي وفهد بن فهيد العصيمي وعبدالله بن نواف العصيمي والبدر بن محمد المالكي،والطالبات: العنود بنت حمد الغريبي ونجود بنت يوسف الشريهي وهديل بنت ابراهيم اليوسف وهلا بنت خالد العتيبي وفاطمة بنت عبدالله السقا،معربين عن سعادتهم بهذا الإنجاز ووصفوا التكريم بالمحفز لهم على التفوق والتميز .من جهته أثنى عميد كلية الآداب سمو الأمير الدكتور نايف بن ثنيان ،على ما حققه طلاب وطالبات الكلية وتميزهم الدراسي ،حاثاً على مواصلة الإبداع والعطاء وأن يكون إنجازهم بداية في طريق التفوق والنجاح خلال مسيرتهم الأكاديمية .// انتهى //14:53ت م0144

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