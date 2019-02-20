السعودية اليوم / بلدية الشوقية الفرعية تضبط مستودعات مخالفة



مكة المكرمة 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واس

ضبطت بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع إدارة الضبط الإداري والإدارة العامة للنظافة والجهات الأمنية المشاركة، 3 عمائر سكنية بمنطقة الكعكية بمكة المكرمة بداخلها مستودعات عشوائية مخالفة لتخزين العاب الأطفال، تم استغلالها للتخزين من قِبل عمالة مخالفة لأنظمة العمل، دون وجود تراخيص نظامية لمزاولة النشاط ودون استيفاء شروط السلامة.

وتم العثور على 6 أفراد من العمالة المخالفة ، وكميات كبيرة من العاب الأطفال بلغت أكثر من (100) كرتون من الألعاب المختلفة ، وإغلاق مواقع المستودعات وتسليم العمالة المخالفة لإدارة الضبط الإداري ، واتخاذ اللازم حسب الإجراءات والأنظمة المتبعة .

وتواصل أمانة العاصمة المقدسة ممثلة ببلدياتها الفرعية تكثيف حملاتها الميدانية المستمرة ومتابعة الأنشطة المختلفة على جميع المنشآت والتأكد من نظاميتها ، في مختلف مناطق مكة المكرمة مع تطبيق أقصى العقوبات بحق المخالفين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ، وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين .

// انتهى //

14:49ت م

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مكة المكرمة 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسضبطت بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع إدارة الضبط الإداري والإدارة العامة للنظافة والجهات الأمنية المشاركة، 3 عمائر سكنية بمنطقة الكعكية بمكة المكرمة بداخلها مستودعات عشوائية مخالفة لتخزين العاب الأطفال، تم استغلالها للتخزين من قِبل عمالة مخالفة لأنظمة العمل، دون وجود تراخيص نظامية لمزاولة النشاط ودون استيفاء شروط السلامة.وتم العثور على 6 أفراد من العمالة المخالفة ، وكميات كبيرة من العاب الأطفال بلغت أكثر من (100) كرتون من الألعاب المختلفة ، وإغلاق مواقع المستودعات وتسليم العمالة المخالفة لإدارة الضبط الإداري ، واتخاذ اللازم حسب الإجراءات والأنظمة المتبعة .وتواصل أمانة العاصمة المقدسة ممثلة ببلدياتها الفرعية تكثيف حملاتها الميدانية المستمرة ومتابعة الأنشطة المختلفة على جميع المنشآت والتأكد من نظاميتها ، في مختلف مناطق مكة المكرمة مع تطبيق أقصى العقوبات بحق المخالفين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ، وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين .// انتهى //14:49ت م0141

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