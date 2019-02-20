السعودية اليوم / أمير منطقة القصيم يستقبل وزير العمل والتنمية الاجتماعية



بريدة 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بديوان إمارة المنطقة بمدينة بريدة اليوم, معالي وزير العمل والتنمية والاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.

وجرى خلال الاستقبال استعرض خطط وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم ودور الوزارة في تأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل ودعم توطين الوظائف , إلى جانب أعمالها المتواصلة في تعزيز الشأن والتنمية الاجتماعية.

ورحب سموه بمعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية, منوهاً بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في الخدمات المقدمة للمواطنين بالمنطقة وأنحاء المملكة كافة, مشيداً بالجهود التي تبذلها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خدمات لأبناء الوطن, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والنماء الدائم.

وأعرب معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية, عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم وسمو نائبه على ما تجده وزارة العمل من تكاتف من قبل امارة منطقة القصيم ودعم وتشجيع وإقامة المبادرات الاجتماعية الخادمة لأبناء المنطقة, منوهاً بدعم القيادة لكل ما من شأنه تعزيز دور الوزارة وفي مناطق المملكة كافة, سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز , ووكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان , ومدير عام تنمية الموارد البشرية بالوزارة "هدف" الدكتور محمد بن أحمد السديري , ومدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الدكتور فهد المطلق.

// انتهى //

14:48ت م

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بريدة 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بديوان إمارة المنطقة بمدينة بريدة اليوم, معالي وزير العمل والتنمية والاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.وجرى خلال الاستقبال استعرض خطط وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم ودور الوزارة في تأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل ودعم توطين الوظائف , إلى جانب أعمالها المتواصلة في تعزيز الشأن والتنمية الاجتماعية.ورحب سموه بمعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية, منوهاً بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في الخدمات المقدمة للمواطنين بالمنطقة وأنحاء المملكة كافة, مشيداً بالجهود التي تبذلها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خدمات لأبناء الوطن, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والنماء الدائم.وأعرب معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية, عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم وسمو نائبه على ما تجده وزارة العمل من تكاتف من قبل امارة منطقة القصيم ودعم وتشجيع وإقامة المبادرات الاجتماعية الخادمة لأبناء المنطقة, منوهاً بدعم القيادة لكل ما من شأنه تعزيز دور الوزارة وفي مناطق المملكة كافة, سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد.حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز , ووكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان , ومدير عام تنمية الموارد البشرية بالوزارة "هدف" الدكتور محمد بن أحمد السديري , ومدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الدكتور فهد المطلق.// انتهى //14:48ت م0139

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