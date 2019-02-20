السعودية اليوم / مدير جامعة حائل يستقبل السفير البريطاني لدى المملكة



حائل 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق20 فبراير 2019 م واس

استقبل معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم في مكتبه بالمدينة الجامعية اليوم, سفير المملكة المتحدة لدى المملكة السيد سايمون كوليس والوفد المرافق له.

وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات التي تهم الطرفين .

ثم التقى السفير البريطاني بأعضاء هيئة التدريس بالجامعة من الجنسية البريطانية.

// انتهى//

14:42ت م

0136



حائل 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق20 فبراير 2019 م واساستقبل معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم في مكتبه بالمدينة الجامعية اليوم, سفير المملكة المتحدة لدى المملكة السيد سايمون كوليس والوفد المرافق له.وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات التي تهم الطرفين .ثم التقى السفير البريطاني بأعضاء هيئة التدريس بالجامعة من الجنسية البريطانية.// انتهى//14:42ت م0136

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