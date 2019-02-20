السعودية اليوم / أمير منطقة جازان بالنيابة يرعى توقيع اتفاقيات توظيف عدد من شباب وفتيات المنطقة بقطاعات مختلفة



جيزان 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، رئيس لجنة التوظيف العليا بالمنطقة بمكتبه بالإمارة اليوم , توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة في مجال توظيف وتوطين الوظائف , بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة المهندس أحمد بن محمد القنفذي.

وأكد سمو أمير منطقة جازان بالنيابة في مستهل اللقاء أن توقيع الاتفاقيات يأتي تحقيقاً لبرنامج التحول الوطني 2020 , ورؤية المملكة ٢٠٣٠ , إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتقديم كل ما يسهم في توظيف الشباب والفتيات بمختلف مناطق وطننا العزيز.

وتهدف الاتفاقيات التي تم توقيعها لتوطين القطاع غير الربحي بالمنطقة وخلق فرص عمل لشباب وفتيات الوطن ضمن برنامج التوطين من خلال الاستثمار الاجتماعي ، وتفعيل وتعزيز دور القطاع الخاص للقيام بمسؤوليته لخدمة المجتمع , ودعم وتمكين القطاع غير الربحي وتطوير وتنمية كوادره البشرية لتعظيم دوره في تلبية متطلبات المجتمع وزيادة مساهمته الناتج المحلي غير النفطي في المملكة.

وتتضمن الاتفاقيات التي تم توقيعها بين شركة العجمي للمقاولات وكلا من جمعية البر الخيرية ولجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بمدينة جيران وجمعية التنمية الأسرية بمحافظة صبيا , قيام شركة العجمي بتغطية رواتب الموظفين والموظفات البالغ عدهم "50" موظفاً وموظفة وكافة مستحقاتهم النظامية التي كفلها نظام العمل بما فيها التسجيل في التأمينات والرعاية الصحية.

من جانبه بين مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن توقيع الاتفاقية يأتي تأكيداً لما يوليه صاحب السمو والملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أ مير منطقة جازان وسمو أمير المنطقة بالنيابة ، لكل ما يعود بالنفع لشباب وشابات المنطقة ومحافظاتها مثمنا دور الجهات والقطاعات الداعمة لمجال التوظيف والتوطين بالمنطقة سائلا الله عزوجل التوفيق والنجاح للجميع.

حضر توقيع الاتفاقيات وكيل إمارة جازان عبدالله بن صالح المديميغ ووكيل الامارة للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي.

//انتهى//

14:40ت م

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جيزان 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، رئيس لجنة التوظيف العليا بالمنطقة بمكتبه بالإمارة اليوم , توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة في مجال توظيف وتوطين الوظائف , بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة المهندس أحمد بن محمد القنفذي.وأكد سمو أمير منطقة جازان بالنيابة في مستهل اللقاء أن توقيع الاتفاقيات يأتي تحقيقاً لبرنامج التحول الوطني 2020 , ورؤية المملكة ٢٠٣٠ , إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتقديم كل ما يسهم في توظيف الشباب والفتيات بمختلف مناطق وطننا العزيز.وتهدف الاتفاقيات التي تم توقيعها لتوطين القطاع غير الربحي بالمنطقة وخلق فرص عمل لشباب وفتيات الوطن ضمن برنامج التوطين من خلال الاستثمار الاجتماعي ، وتفعيل وتعزيز دور القطاع الخاص للقيام بمسؤوليته لخدمة المجتمع , ودعم وتمكين القطاع غير الربحي وتطوير وتنمية كوادره البشرية لتعظيم دوره في تلبية متطلبات المجتمع وزيادة مساهمته الناتج المحلي غير النفطي في المملكة.وتتضمن الاتفاقيات التي تم توقيعها بين شركة العجمي للمقاولات وكلا من جمعية البر الخيرية ولجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بمدينة جيران وجمعية التنمية الأسرية بمحافظة صبيا , قيام شركة العجمي بتغطية رواتب الموظفين والموظفات البالغ عدهم "50" موظفاً وموظفة وكافة مستحقاتهم النظامية التي كفلها نظام العمل بما فيها التسجيل في التأمينات والرعاية الصحية.من جانبه بين مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن توقيع الاتفاقية يأتي تأكيداً لما يوليه صاحب السمو والملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أ مير منطقة جازان وسمو أمير المنطقة بالنيابة ، لكل ما يعود بالنفع لشباب وشابات المنطقة ومحافظاتها مثمنا دور الجهات والقطاعات الداعمة لمجال التوظيف والتوطين بالمنطقة سائلا الله عزوجل التوفيق والنجاح للجميع.حضر توقيع الاتفاقيات وكيل إمارة جازان عبدالله بن صالح المديميغ ووكيل الامارة للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي.//انتهى//14:40ت م0133

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