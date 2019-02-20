السعودية اليوم / الفريق الحربي يتفقد مدينة تدريب الأمن العام بالرياض

الرياض 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسإنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية, قام معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي اليوم, بجولة تفقدية على مدينة تدريب الأمن العام بالرياض, حيث استهل الجولة بالاطلاع على مستوى التدريب الميداني للطلبة الأفراد والضباط في عرض عسكري ميداني.كما تابع معاليه جولته بتفقد عدد من المعاهد المتخصصة بمدينة تدريب الأمن العام والتقى بمنسوبيها واستمع إلى شرح عن أبرز ما تحتويه هذه المعاهد من تجهيزات تدريبية وتعليمية وتقنية, إذ اشتملت الجولة على تفقد (معهد العلوم الشرطية, ومعهد المرور, ومعهد الأدلة الجناية, ومعهد العلوم المساعدة, ومعهد علوم المتفجرات, ومعهد الرماية), كما قام معاليه في إطار جولته التفقدية بالاطلاع على سير العمل بمدينة تدريب الأمن العام وشاهد عروضًا للطابور الصباحي لطلبة الدورات التأهيلية واستمع إلى شرح وافً عن أبرز الجوانب التدريبيةالتي تعمل مدينة التدريب عليها لتأهيل الطلبة المستجدين مشتملة على المهارات الأساسية اللازمة لعمل رجل الأمن والمهارات المتقدمة الداعمة لأدوارهم في الميدان.إثر ذلك شارك معالي مدير الأمن العام والمساعدون ومديرو الإدارات العامة وقادة القوات أبنائهم الطلبة وجبة الإفطار للاطمئنان على ما يقدم لهم من وجبات غذائية.كما التقى معاليه أبناءه الطلبة واستمع الى ملاحظاتهم وتطلعاتهم, ثم ألقى كلمة فهنأ فيها الطلبة على جودة الأداء والرغبة الصادقة لخدمة هذا الوطن, وقـال: إن الوطن أمانة في أعناقنا جميعا ومن يعيشون على ثراه ينتظرونكم جميعًا بالعطاء والبذل والإخلاص وأنتم أهلٌ لذلك، كما أوصاهم بتقوى الله في السر والعلن والظهور المشرف في حياتهم العامة وأثناء تأديتهم لواجبهم كرجال أمن.كما افتتح الفريق أول ركن قرار الحربي, في إطار جولته التفقدية معهد التدريب النسوي التابع للأمن العام، بحضور عدد من مساعدي مدير الأمن العام ومديري الإدارات العامة وقادة القوات، حيث كان في استقباله لدى وصوله مقر المعهد مساعد مدير الأمن العام لشؤون التدريب اللواء عبد الرحمن المشحن, وقائد مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة الرياض العميد خالد الطلحة, وعدد من قادة مدينة التدريب، حيث أزاح فور وصوله المعهد الستار عن اللوحة التذكارية, ثم تجول في مقر المعهد واستمع إلى شرح وافٍ عن أبرز أقسامه وتخصصاته الفنية التي يقدمها لجميع المتقدمات للدورات التأهيلية، ثم شاهد عرضًا مرئيًا للجوانب التي سيقدمها هذا المعهد للملتحقات بدوراته التخصصية.كما اطلع على مجمل الإعداد والتجهيز والحقائب التعليمية والتثقيفية والأمنية التي ستسهم في دعم إدارات الأمن العام بخريجات يتميزن بمجموعة من المهارات في مجالات عدة منها (دوريات الأمن، والمرور، وتقنية المعلومات، وأمن الحج والعمرة، والمختبرات والبصمات الجنائية), منوهًا معاليه بالدور البارز لحكومة خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - والمتابعة المستمرة من سمو وزير الداخلية للمحافظة على أمن الوطن والمواطن والمقيم في ظل الدعم غير المحدود للأمن لتحقيق رؤية القيادة اقتصاديًا وأمنيًا 2030، داعيًا المولى - عز وجل - أن يحفظ بلادنا من كل مكروه.// انتهى //14:30ت م0131