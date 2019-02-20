السعودية اليوم / مدير مياه عسير يتفقد الخدمات المائية والبيئية بمحافظتي سراة عبيدة وظهران الجنوب



أبها 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واس

تفقد مدير عام خدمات المياه في منطقة عسير المهندس محمد سفر الشهراني أمس، مشاريع الخدمات المائية والبيئية في محافظتي سراة عبيدة وظهران الجنوب.

واطلع المهندس الشهراني خلال الجولة على سير العمل في المشاريع الجاري تنفيذها منها استكمال شبكات الصرف الصحي بمحافظة سراة عبيدة " المرحلة الأولى "،ومشروع شبكات الصرف الصحي بمحافظة ظهران الجنوب "المرحلة الثانية"، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي بظهران الجنوب ومتابعة سير العمل التشغيلي فيها.

ووقف مدير عام خدمات المياه بعسير على جهود فرعي المياه بالمحافظتين وما يقدمانه من خدمات للمواطنين، وبحث سبل معالجة المعوقات التي تواجه سير العمل في تنفيذ المشاريع القائمة وأهم الاحتياجات اللازم توفرها للمحافظات والمراكز التابعة لها، كما التقى الشهراني بمحافظ ظهران الجنوب محمد بن فلاح القرقاح ومحافظ سراة عبيدة محمد بن سعيد بن جزوا على هامش الزيارة، وناقش أبرز الموضوعات المتعلقة بقطاع خدمات المياه في المحافظتين ، مؤكدًا أن المنطقة ستحظى برفع مستوى تغطية الخدمات البيئية، من خلال التوسع في مشاريع شبكات الصرف الصحي والتوصيلات المنزلية، مؤكدًا حرص الوزارة على استكمال كافة المشاريع الجاري تنفيذها والعمل على إعداد دراسات مستقبلية لشبكات المياه لتكون رافدًا مكملًا لخدمة محطات توزيع المياه المنفذة حاليًا.

// انتهى //

14:25ت م

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أبها 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واستفقد مدير عام خدمات المياه في منطقة عسير المهندس محمد سفر الشهراني أمس، مشاريع الخدمات المائية والبيئية في محافظتي سراة عبيدة وظهران الجنوب.واطلع المهندس الشهراني خلال الجولة على سير العمل في المشاريع الجاري تنفيذها منها استكمال شبكات الصرف الصحي بمحافظة سراة عبيدة " المرحلة الأولى "،ومشروع شبكات الصرف الصحي بمحافظة ظهران الجنوب "المرحلة الثانية"، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي بظهران الجنوب ومتابعة سير العمل التشغيلي فيها.ووقف مدير عام خدمات المياه بعسير على جهود فرعي المياه بالمحافظتين وما يقدمانه من خدمات للمواطنين، وبحث سبل معالجة المعوقات التي تواجه سير العمل في تنفيذ المشاريع القائمة وأهم الاحتياجات اللازم توفرها للمحافظات والمراكز التابعة لها، كما التقى الشهراني بمحافظ ظهران الجنوب محمد بن فلاح القرقاح ومحافظ سراة عبيدة محمد بن سعيد بن جزوا على هامش الزيارة، وناقش أبرز الموضوعات المتعلقة بقطاع خدمات المياه في المحافظتين ، مؤكدًا أن المنطقة ستحظى برفع مستوى تغطية الخدمات البيئية، من خلال التوسع في مشاريع شبكات الصرف الصحي والتوصيلات المنزلية، مؤكدًا حرص الوزارة على استكمال كافة المشاريع الجاري تنفيذها والعمل على إعداد دراسات مستقبلية لشبكات المياه لتكون رافدًا مكملًا لخدمة محطات توزيع المياه المنفذة حاليًا.// انتهى //14:25ت م0126

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