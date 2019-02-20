السعودية اليوم / الأمير سعود بن نايف يستقبل رئيس فرع الجمعية السعودية للجودة بالمنطقة الشرقية



الدمام 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم، رئيس فرع الجمعية

واطلع سموه على إنجازات الجمعية السعودية للجودة خلال 2018 وأبرز أهدافها وخطتها التشغيلية لعام 2019 التي تستهدف القطاع الحكومي وقطاع الأعمال والقطاع غير الربحي بالمنطقة، من خلال إقامة البرامج والدورات والندوات والمشاريع الاستشارية والتطويرية التي تقدمها الجمعية وبناء المعايير المهنية لبعض التخصصات.

وأكد سموه ضرورة تطبيق الجودة في جميع القطاعات، وجعلها ممارسة عملية وليست شعارات يتم إطلاقها، مع ضرورة التركيز على الجهات الأكثر حاجة للجودة والجهات التي لايوجد فيها ممثلي للجودة.

من جانبه قدم المحبوب الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على استقباله ومتابعته لأنشطة الجمعية في المنطقة، وتوجيهات سموه بتنفيذ البرامج والدورات التدريبية المتخصصة في الجودة.

// انتهى //

14:22ت م

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الدمام 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم، رئيس فرع الجمعية السعودية للجودة بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز بن عبدالله المحبوب، وعدداً من منسوبي الجمعية.واطلع سموه على إنجازات الجمعية السعودية للجودة خلال 2018 وأبرز أهدافها وخطتها التشغيلية لعام 2019 التي تستهدف القطاع الحكومي وقطاع الأعمال والقطاع غير الربحي بالمنطقة، من خلال إقامة البرامج والدورات والندوات والمشاريع الاستشارية والتطويرية التي تقدمها الجمعية وبناء المعايير المهنية لبعض التخصصات.وأكد سموه ضرورة تطبيق الجودة في جميع القطاعات، وجعلها ممارسة عملية وليست شعارات يتم إطلاقها، مع ضرورة التركيز على الجهات الأكثر حاجة للجودة والجهات التي لايوجد فيها ممثلي للجودة.من جانبه قدم المحبوب الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على استقباله ومتابعته لأنشطة الجمعية في المنطقة، وتوجيهات سموه بتنفيذ البرامج والدورات التدريبية المتخصصة في الجودة.// انتهى //14:22ت م0123

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